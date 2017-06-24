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الغيطي: الشرطة النسائية ستتواجد بشكل علني او متخفية في العيد
الإعلامي محمد الغيطي

الغيطي: الشرطة النسائية ستتواجد بشكل علني او متخفية في العيد

2017-06-24 23:26:59
كتب - متابعات

أكد الإعلامي محمد الغيطي، أننا سنشهد انتشار وزيادة في عدد الشرطة النسائية، خلال عيد الفطر المبارك للتصدي للتحرش بالحدائق العامة والميادين.

وقال “الغيطي”، خلال تقديمه حلقة خاصة بمناسبة العيد عبر فضائية “ltc”، اليوم السبت، أن الشرطة النسائية ستتواجد بشكل علني او متخفية، مضيفًا مخاطبًا الشباب: “اللى ناوي يعمل حركة نص كم هيلاقي الشرطة ليه بالمرصاد، ممكن تلاقي ضباط نسائية متخفيين للتصدي لأي إنحراف”.

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