بمناسبة انتقاله رسميًا إلى نادي ليڤربول الانجليزي.. تعرض قناة cbc الحوار الوحيد الذي أجراه نجم الكرة المصري العالمي محمد صلاح مع الإعلامية لميس الحديدي والذي تم خلال وجوده بالقاهرة أثناء استعدادات المنتخب المصري لكأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري.

الحوار الذي أجري أمام أهرامات الجيزة مدته 70 دقيقة، وتحدث فيه صلاح لأول مرة عن قصة صعوده من قريته إلى أقوى دوريات أوروبا، كما تحدث عن رأيه وعلاقته بكبار نجوم ومدربي العالم وحكاياته معهم.

ويعرض الحوار الأربعاء المقبل في التاسعة مساءً.