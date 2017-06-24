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خالد النبوي يسافر إلى ألمانيا لاستكمال علاجه
خالد النبوي

خالد النبوي يسافر إلى ألمانيا لاستكمال علاجه

2017-06-24 22:53:52

بعد أن اطمأن على انتهاء تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني “واحة الغروب”، سافر الفنان المصري خالد النبوي إلى ألمانيا لاستكمال علاجه هناك.

وكان خالد قد تعرض لكسر في إحدى فقرات ظهره، بعد سقوطه من على ظهر حصان، وذلك أثناء تصوير أحد مشاهده في المسلسل.

ورغم أن طبيب الفنان المصري طلب منه الراحة التامة إلا أن احترام الجمهور فرض عليه أن يتحامل على نفسه، واعتمد على المسكنات ليتمكن من استكمال التصوير.

ومسلسل “واحة الغروب” من إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف مريم نعوم وبطولة منه شلبي، سلوى محمد علي، أحمد كمال.

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