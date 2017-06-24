كيم كاردشيان الأعلى مبيعًا على الأنترنت

يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، قد استغلت حضورها الطاغي على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام، في الترويج لمنتاجاتها ومستحضراتها التجميلية، حتى حققت طفرة في عالم التسويق والمبيعات.

وبالفعل نجحت العارضة العالمية في بيع جميع منتجاتها الجديدة الخاصة بمستحضرات التحميل، والتي تحمل اسمها بعد دقائق من طرحها عبر مواقع الانترنت.

واعربت نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر ٣٦ عامًا، والمثيرة للجدل عن بالغ سعادتها بتحقيقها هذا الكم من الانتشار والنجاحات بعد عرضها لمسحوق ” كونتور” وترويجه لها.

وكانت كيم كاردشيان، اتجهت مؤخرا، لتقديم نوعية جديدة من مسلسلات تليفزيون الواقع وهي الخاصة بالجمال والموضة بعد تحقيق المواسم السابقة من مسلسها ” keeping up with kardhshians” نجاحًا كبيرًا.