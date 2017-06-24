إسلام بحيري: بعض الفقهاء يقولون لو ماتت المرأة في سن كبير فلا تستحق أن يجلب لها زوجها كفن2017-06-24 22:57:06
أكد إسلام بحيري، الباحث الإسلامي، أن حكم الفقهاء يرى أنه إذا ماتت المرأة في سن كبير فلا تستحق أن يجلب لها زوجها كفن لأن علاقة المتعة انتهت مع زوجها.
وقال في برنامجه “الخريطة”، المذاع على شاشة “ten”، اليوم السبت، إن الإمام الأسيوطي يرى أن المرأة لن تبرح أيضا مكانها من الجنة، مشيرًا إلى أن كل تلك الأحكام والأسانيد ضعيفة.
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