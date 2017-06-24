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حكم قضائي ضد زوجة تامر حسني
بسمة بوسيل

حكم قضائي ضد زوجة تامر حسني

2017-06-24 22:46:43

أصدرت محكمة مصرية حكماً قضائياً يُلزم الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل بدفع مليون درهم مغربي أي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري لصالح مالك شركة «العنود الطيب» للإنتاج الفني.

الحكم صدر في 30 مايو الماضي في القضية رقم 3345 لسنة 2015 مدني كلي جنوب الجيزة ضد مصممة الأزياء المغربية، وذلك نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، حيث أوضح محامي الشركة أحمد الجندي أن الخلاف يرجع إلى تعاقد بوسيل على العمل مع الشركة، ولكنها لم تلتزم بالبنود التي جرى الاتفاق عليها بالعقد، ما أصاب مالك الشركة بالضرر ودفعه للجوء إلى القضاء.

وعلى الرغم من نجاح نجمة ستار أكاديمي في ابعاد عيون الإعلام عن هذه القضية منذ فترة، إلا أن أوراق القضية والحكم الذي صدر ضد زوجة النجم المصري تامر حسني تم تسريبه لوسائل الإعلام.

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