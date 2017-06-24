شهدت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل “توم وشيري” لعمرو يوسف وكندة علوش على راديو “إينرجي”، استمرار محاولات “توم” الاعتذار لـ”شيري” على ما بدر منه، وجعلها جزءًا من رهان مع صديقه للإيقاع بها في حبه، بعد أن أحبها بالفعل.

وتستدعي الدكتورة نجوى “توم” لتخبره بضرورة أن يواصل تغيير نفسه، فيرفض ذلك بعد انتهاء علاقته بـ”شيري” التي تغير من أجلها، إلا أنها تصر على ضرورة التغيير، وبالفعل، يبدأ “توم” في التخطيط للاعتذار لـ”شيري” وإخبارها بحبه لها.

ومن ناحية أخرى، يشعر سوزي وعلاء، السبب الرئيسي في انفصال “توم” و”شيري” بالذنب بعدما اكتشفا أنهما يحبان بعضها البعض بالفعل، ويخططان مع كريم وبسمة لعودة “توم” و”شيري”.

وتتصل والدة “توم” بـ”شيري” تمهيدا لتنفيذ الخطة المتفق عليها، من أجل إقناعها بحبه، وأن ما حدث كان رهانا بالفعل، إلا أنه تحول لحب حقيقي بعدما اقترب منها.