غدا الأحد .. أول أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية ، مساء اليوم السبت ، أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان للعام الهجري 1438 وأن غدا الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال.

وثبتت رؤية هلال أول شوال مساء اليوم بولاية الوادي، لتكون غرة شهر شوال 1438هـ وأول أيام عيد الفطر غدا الأحد.