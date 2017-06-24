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ملك الأردن يهنيء السيسي هاتفيا بعيد الفطر المبارك
الرئيس عبدالفتاح السيسي

ملك الأردن يهنيء السيسي هاتفيا بعيد الفطر المبارك

2017-06-24 22:44:47
كتب - متابعات

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب العاهل الأردنى عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار بمناسبة العيد المبارك.
ومن جانبه، أعرب الرئيس خلال الاتصال عن خالص تقديره لملك الأردن لتهنئته الكريمة، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة الأردنية الهاشمية وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والبركات.

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