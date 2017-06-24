أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش اليمني أسرت 13 حوثيا خلال المواجهات التي دارت بينها في منطقة المخدرة غرب مأرب وسيطرت القوات الحكومية عليها.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة عن المصادر قولها ، إن القوات الحكومية استولت على مركبات عسكرية للمتمردين، فيما تقدمت القوات مع قوات التحالف وتحديدا القوات الإماراتية في محافظة مأرب شمال شرقي صنعاء حيث مهدت نيران القوات الجوية والمدفعية التقدم للقوات البرية.

وأشارت قناة سكاي نيوز إلى أن القوات نجحت في استعادة السيطرة بالكامل على منطقة المخدرة غرب مأرب بعد ساعات من إطلاق عملية عسكرية ، كما واصلت تقدمها على محوري هيلان والمشجح، فيما لم تمنع وعورة التضاريس في مناطق المواجهات القوات الحكومية من طرد الحوثيين من هذه السلسلة الجبلية وتكبدت ميليشيات الحوثي في معركة استعادة المخدرة أكثر من 17 قتيلا وعدد من الجرحى.

وتمهد القوات الحكومية والتحالف العربي من خلال استعادة ما تبقى من محافظة مأرب إلى فتح جبهة جديدة لقوات الشرعية تجاه العاصمة صنعاء إذ تقع صرواح التي تعتبر الهدف التالي لقوات الشرعية بعد المخدرة على الحدود مع صنعاء.