اعترافات خطيرة من خلية إرهابية اعتزمت تفجير مجمع للأقباط يوم العيد2017-06-24 22:23:48
بثت وزارة الداخلية تسجيلًا مصورًا يرصد اعترافات أحد المتهمين في الخلية الإرهابية، التي ضبطتها قوات الأمن بالإسكندرية، والذي اعترف باعتزامه تفجير تجمع للأقباط يوم الأحد المقبل، والذي يتزامن مع حلول أول أيام عيد الفطر.
وكشف “المتهم” إنه سافر إلى الخرطوم بالسودان وقابل أحد قيادات التنظيم المتطرف يدعى “أحمد جمال” الذي أخبر أنه وقع الاختيار عليه لتنفيذ عملية انتحارية في مصر، ومن ثم عرفه على قيادي في التنظيم يدعى “نور” المسئول المباشر عن تنفيذ العمليات الانتحارية.
وتابع أنه حال وصوله للقاهرة كان في استقباله شخص يدعى “صقر”، استأجر له وحدة سكنية بمدينة نصر شرف القاهرة، وفيها تم إقناعه بأهمية العمليات الاستشهادية والغرض منها ونصيب الشهيد في الآخرة.
ولفت إلى أنه سافر إلى الإسكندرية حيث المقصد من العملية الانتحارية التي اعتزم التنظيم على القيام بها في عيد الفطر، وكانت مهمته رصد التحركات الأمنية والكاميرات والتبليغ بالمعلومات.
وأكد أن القيادي بالتنظيم “نور” أحضر عدد من الأحزمة الناسفة، وتولي الإشراف على مراحل تنفيذ العملية الإرهابية، والذي كان يُفترض أن يتم تفجير بأحد الكنائس بالإسكندرية يعقبها تفجير آخر لتجمع الأقباط في مكان الحادث ليكون الخسائر أكبر حجمًا.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2017
القاهرة .. تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك غدا الاحد، من خلال تجهيز371 ساحة لصلاة عيد الفطر هذا العام لتهيئة الجو الملائم للمواطنين لاستقبال عيد ...Sat, 24 Jun 2017 16:55:57 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
الأحد أول أيام عيد الفطر بعدة دول عربية وإسلامية
أعلن في عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم السبت ثبوتُ شهر شوال، وأن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك. ففي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ...Sat, 24 Jun 2017 19:24:29 GMT
-
صعود نجوم دراما رمضان مقابل تراجع البطولة النسائية
في الوقت الذي صعد فيه نجوم دراما رمضان بشكل غير متوقع مثل الفنان ياسر جلال في “ظل الرئيس” وأمير كرارة في “كلبش”، وكريم عبدالعزيز وشريف منير في “الزيبق”، ويوسف ...Sat, 24 Jun 2017 20:32:17 GMT
-
مصادر يمنية: القوات الحكومية أسرت 13 حوثيا خلال مواجهات بمأرب
أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش اليمني أسرت 13 حوثيا خلال المواجهات التي دارت بينها في منطقة المخدرة غرب مأرب وسيطرت القوات الحكومية عليها. ونقلت قناة سكاي ...Sat, 24 Jun 2017 20:32:18 GMT
-
اعترافات خطيرة من خلية إرهابية اعتزمت تفجير مجمع للأقباط يوم العيد
بثت وزارة الداخلية تسجيلًا مصورًا يرصد اعترافات أحد المتهمين في الخلية الإرهابية، التي ضبطتها قوات الأمن بالإسكندرية، والذي اعترف باعتزامه تفجير تجمع للأقباط يوم ...Sat, 24 Jun 2017 20:24:26 GMT
-
7 أمور عليك فعلها قبل صلاة عيد الفطر
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك سبعة أمور يُستحب فعلها قبل أداء صلاة عيد الفطر المبارك. وردت الإفتاء على سؤال: “ما ...Sat, 24 Jun 2017 19:56:02 GMT
-
تعرف على أوقات صلاة عيد الفطر في مصر
أكدت حسابات معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظة القاهرة ستكون فى 5:20 صباحا، والجيزة 5:21، والإسكندرية 5:23، ...Sat, 24 Jun 2017 18:52:44 GMT