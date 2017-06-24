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اعترافات خلية الإسكندرية: تلقينا تدريبات في السودان
الامن المصري

اعترافات خلية الإسكندرية: تلقينا تدريبات في السودان

2017-06-24 22:00:34
متابعات

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» مقطع فيديو لاعترافات أحد المتهمين في الخلية الإرهابية، التي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها في محافظة الإسكندرية، ويدعى حمزة شعبان، 17 سنة، حاصل على الإعدادية، واسمه الحركي «وليد».

وكشف أنه تلقى تدريبات في السودان، والأمن السوداني ألقى القبض عليهم، وبعد خروجهم جاء لهم تكليف لتنفيذ عمليات انتحارية في الكنائس، مضيفًا: «قعدنا في شقة في أسوان، وبعدين قالولي روح دمياط، علشان تنفذ العملية».

وتابع: “جالنا تكليف بعد كده علشان استعد لعملية انتحارية في كنيسة، و”سوفيان” جاب أحزمة ناسفة، والمفروض كنت أروح يوم الأحد يوم عيد المسيحيين، لأفجر نفسي، بس الأمن ألقى القبض علينا، وملحقناش”.

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