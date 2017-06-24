في الوقت الذي صعد فيه نجوم دراما رمضان بشكل غير متوقع مثل الفنان ياسر جلال في “ظل الرئيس” وأمير كرارة في “كلبش”، وكريم عبدالعزيز وشريف منير في “الزيبق”، ويوسف الشريف في “كفر دلهاب”، وهاني سلامة في “طاقة نور”، نجد تراجع كبير في البطولات النسائية لدراما رمضان.

الحلال

لم يلقى مسلسل “الحلال” بطولة الفنانة سمية الخشاب القبول لدى الجمهور، على الرغم من تحمس الجمهور للمسلسل قبل عرضه، إلا أنه حصد نسبة مشاهدة ضعيفة، في حين تصدر مسلسل “الحصان الأسود” للنجم أحمد السقا قائمة مسلسلات “إم بي سي مصر”، من حيث نسب المشاهدة على الموقع نفسه في الأسبوع الأخير من رمضان.

الحساب يجمع

لم يحظى مسلسل “الحساب يجمع” بطولة الفنانة الكبيرة يسرا ردود أفعال إيجابية، وجاء ترتيبه متأخرًا في أبحاث وقياس نسب المشاهدة، التي صدرت في هذا السياق.

رمضان كريم

النجمة روبي هي الأخرى خاضت تجربة مختلفة هذا العام، من خلال مسلسلها “رمضان كريم”، رفقة عدد من النجوم، من بينهم سيد رجب، وشريف سلامة، ومن إخراج زوجها السابق سامح عبد العزيز.

غير أن “روبي” في أول عمل درامي يقدمه المنتج أحمد السبكي، لم تقدم الأداء المنتظر منها، وخرجت تسريبات تؤكد أن السبب في ذلك هو أن “روبي” تعرضت للتهميش عمدًا، من قبل مخرج العمل طليقها السابق؛ نتيجة المشكلات الأخيرة التي وقعت بينهما بعد انفصالها عنه، ما أثر سلبًا على دورها في المسلسل، كما أنها سافرت قبل انتهاء العمل الأمر الذي جعل منتج العمل يلجأ للقضاء.