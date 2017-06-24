أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن قطر هي داعم وممول رئيسي للإرهاب في المنطقة، موضحا أن مصر كانت على رأس دول خليجية لعزل قطر.

وقال في برنامجه “بتوقيت القاهرة”، المذاع على شاشة “on live”، اليوم السبت، إن وزارة الداخلية المصرية تمكنت من ضبط خلية عنقودية لتنفيذ عمليات عدائية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، وكذلك عيد الفطر، مشيرًا إلى أن الإرهاب المدعوم من قطر يسعى دائمًا إلى إفساد فرحة المصريين سواء في المناسبات الإسلامية والمسيحية.