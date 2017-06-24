قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن صفحات الغش ستبدأ في استفزاز أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة وإيهامهم بأن شاومينج قادر على تعديل النتائج واختراق الكنترولات.

وأضاف حجازي: أؤكد للجميع أن اختراق الكنترولات أمر مستحيل ولن ينجح أحد في التلاعب بنتائج أبنائنا الطلاب.

وزعمت صفحة شاومينج، أن بإمكانهم تغيير نتائج الامتحانات من داخل كنترولات الثانوية العامة، قائلة: درجات العربى والإنجليزى بتتعدل لحد ما توصل 77 درجة من 80 فى اللغة العربية و46 من 50 فى اللغة الإنجليزية وده لو إنت ناجح فى المادة، ولو راسب فى المادة بتترفع درجتك لحد درجة النجاح بس”.