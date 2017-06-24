كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه يقضى عيد الفطر المبارك كأى أسرة مصرية، فنتقارب مع كل أفراد الأسرة ونتراحم فيما بيننا ونجلس سويا، ويذهب الأولاد الى الأهل والأقارب لتقديم العيدية والمصافحة لأفراد العائلة.

وقال في حواره على شاشة “أون لايف”، إن الذى لم يخرج زكاة فطره حتى الآن عليه أن يبادر ويخرجها، ولا يذهب لصلاة عيد الفطر المبارك إلا وقد أخرجها.

ولفت المفتى إلى أن المتخاصمين والذين بينهم شجار وشحناء عليهم أن ينحوا هذه الخلافات جانبا ويتصالحوا ويبادروا بالصلح حتى الثواب لقوله صلى الله عليه وسلم “وخيرهما الذى يبدأ بالسلام”، لان هذه فرصة لا يجب أن نضيعها فى هذه الأيام المباركة.