تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح - في برقياته للزعماء العرب والمسلمين - عن أصدق تهانيه بعيد الفطر.. داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس الجمهورية بتهنئة بهذه المناسبة الكريمة، إلى مسلمي مصر والمغتربين.. وتلقى الرئيس أيضا برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بدوام التقدم والازدهار.