 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 10:04 مساءً
روابط سريعة
السيسي يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

2017-06-24 21:48:22
أ ش أ

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح - في برقياته للزعماء العرب والمسلمين - عن أصدق تهانيه بعيد الفطر.. داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس الجمهورية بتهنئة بهذه المناسبة الكريمة، إلى مسلمي مصر والمغتربين.. وتلقى الرئيس أيضا برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بدوام التقدم والازدهار.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3