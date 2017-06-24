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بالفيديو.. عمرو دياب ينشر دعاء «العَفُوُّ»
عمرو دياب

بالفيديو.. عمرو دياب ينشر دعاء «العَفُوُّ»

2017-06-24 21:33:59

نشر المطرب عمرو دياب، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعاء «العَفُوُّ»، دعاء اليوم التاسع والعشرين ضمن أدعية ألبوم «أسماء الله الحسنى» الجديد، الذي يعرض خلال أيام شهر رمضان.

وجاءت كلمات الدعاء: «من ظلم الناس عانيت وظلمت وأتظلمت، وفي الطريق مشيت وصدمت وأتصدمت.. يارب أنا مليت من الكلام والصمت، يارب أنا اكتفيت ورجعت واسترحمت.. وسألت نفسي سؤال إيه يسوي كُتر المال، لو كل الدنيا عندي ومن عفوك أتحرمت».

الدعاء من كلمات مجدي النجار وألحان عمرو دياب، وتوزيع أسامة الهندي، وتبث الأدعية بشكل حصري على فضائية «ON TV»، وذلك خلال أيام شهر رمضان.



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