الأحد أول أيام عيد الفطر بعدة دول عربية وإسلامية2017-06-24 21:16:57
أعلن في عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم السبت ثبوتُ شهر شوال، وأن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.
ففي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت واليمن ووالأردن والعراق والسودان ولبنان ثبتت اليوم رؤية هلال العيد، لكن رؤية هلال شوال تعذرت في سلطنة عمان وسيكون الاثنين أول أيام عيد الفطر فيها.
وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.
كما أعلن مفتي الديار الفلسطينية أن الأحد أول أيام العيد في الأراضي الفلسطينية. وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أن غدا الأحد أول أيام العيد في البلاد. وكذلك أعلن الأردن.
فيما أعلنت بعض الدول الأوروبية والأسيوية أيضا ثبوت هلال شهر شوال، وضمت القائمة كلا من: روسيا وتركيا واليابان وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية.
وأعرب رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية محمد غورماز عن أمنياته بأن يجلب عيد الفطر السلام والرحمة والاطمئنان لبلاده، وللعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء.
ودعا غورماز المسلمين للتضرع إلى الله من أجل إخوانهم الذين يعيشون ظروفاً صعبة هذه الأيام، نتيجة الحروب وغيرها من الأزمات، وحثّ شعبه على قضاء العيد باسم الإنسانية جمعاء.
وهنأ وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل المسلمين في بلاده والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتمنى أن يكون العيد خيرًا للجميع، ووسيلة لتحقيق السلام والتسامح بين المسلمين ومنتسبي بقية الأديان.
كما أرسل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تهنئة “لمن يحتفلون بعيد الفطر حول العالم، فهذه الأيام تمثل فرصة لإظهار التزامنا المشترك ببناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة”.
وتنتهز شبكة الإعلام العربية “محيط” هذه الفرصة، وتهنئ العالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية العظيمة، متمنية من الله العزيز القدير أن يعيد المناسبتين (رمضان وعيد الفطر) وعالمنا العربي والإسلامي ينعم بالخير واليمن والبركات.
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