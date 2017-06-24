أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها اعتبرت مرض السرطان تجربة حتى لو كانت مؤلمة، موضحة أنها كانت مغامرة شفاء ورحلة لاكتشاف الذات، لافتة إلى أنها أعلنت انتصارها بهذه التجربة.

وأضافت في برنامج “شيخ الحارة”، الذي يقدمه الفنان محمد فؤاد، على شاشة “القاهرة والناس” مساء السبت، أن طبيبها أخبرها أنها أصيبت بالسرطان بسبب الحزن أو أنه مرض وراثي، متابعة: “السرطان دمرني كـ امرأة بسبب الكيماوي، زوجي تحملني وأنا هيكل عظمي”.