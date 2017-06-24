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إنقاذ أكثر من 200 مهاجر من شمال إفريقيا من الغرق قبالة السواحل الاسبانية
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إنقاذ أكثر من 200 مهاجر من شمال إفريقيا من الغرق قبالة السواحل الاسبانية

2017-06-24 21:07:15
محيط: أ. ش. أ

  أعلن خفر السواحل الإسبان عن إنقاذ أكثر من 200 مهاجر كانوا يعبرون البحر المتوسط قادمين إلى أوروبا من شمال افريقيا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة عن الناطق باسم خدمة الإنقاذ البحري الحكومية قوله إن 224 شخصا أنقذوا من خمسة قوارب في مضيق جبل طارق الفاصل بين إسبانيا والمغرب.

وأوضح أنه تم الإنقاذ الأول في الساعات الأولى لصباح اليوم السبت في حين تم إنقاذ العشرات في ثلاثة قوارب في جنوب جبل طارق.

وكانت السلطات الاسبانية قد أعلنت /الخميس/ الماضي أنها أنقذت أكثر من 600 شخص هذا الأسبوع فقط.

ويعد هذا الممر المائي القصير نسبيا بين المغرب وإسبانيا طريقا للمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية وشمال إفريقيا، في مسعاهم للوصول إلى أوروبا.
خلد - ك ف

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