شيخ الأزهر: إيذاء الزوجة بلعن أبيها أو أهلها أمر ممنوع شرعًا حتى لو قبلت به2017-06-24 21:28:32
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن إيذاء الزوجة بلعن أبيها أو أهلها أمر ممنوع شرعًا حتى لو قبلت به الزوجة أو تعودت عليه أو كان على سبيل المزاح لأن اللعن والسبَّ بشكلٍ عامٍّ ينهى عنه الإسلام ويعدُّه من أكبر الكبائر ، حيث قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم “إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ”.
وأضاف شيخ الأزهر أنه يجب على الزوج أن يُقلعَ عن هذه العادة السيئة التي تمحق حسنات الزوج مهما بلغت ، والتي أصبحت للأسف لغة شباب اليوم التي إنحدرت إلى مستوى يمازح فيه الصديق صديقه بالسبِّ واللعن.
وأوضح الطيب في حديثه على الفضائية المصرية خلال شهر رمضان المعظم، أن واجب الزوجة نحو زوجها توفير جو الراحة والهدوء والسعادة في البيت ، فهذه مسؤوليتها أمام الله تعالى ، وهي مسؤولية شرعية ، كما يجب أن تكون أمينة على مال زوجها ، فلا يجوز لها أن تتصرف في ماله أو أن تأخذ منه دون علمه وإذنه.
وقال: “إن الإسلام أباح للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ، ولكن بشرط ألا تقصد من التصدق الإضرار بمال الزوج أو تقليله خوفًا من أن تؤدي كثرة أمواله إلى التفكير في الزواج بأخرى ، وذلك للحديث الشريف : “إِذَا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيْتِ زَوجِهَا غَيرَ مُفسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثلُهُ بِمَا اكتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنفَقَت”“.
وأضاف ” كما يجوز للزوجة أن تأخذ من مال الزوج بدون إذنه لو كان الزوج بخيلاً ومقتِّرًا ، ولكنها تأخذ ما يكفيها للنفقة عليها وعلى أولادها بشرط المعروف (عدم الإضرار بالزوج) ، وفي حالة الضرورات من أكل وشرب ومصاريف دراسة وغيرها من ضرورات الحياة ، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ “خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ”.
وأشار إلى أن من واجبات الزوجة نحو زوجها أن تحفظه في عِرضه ، فلا تدخل بيته أحدًا إلا برضاه ؛ لأن في حفظ عرضه حفظ لعرضها هي أيضًا وعرض أسرتها ، مؤكدًا أن حفظ العرض أمر معلوم تقره كل الأديان ؛ لأنه فطرة فطر الله الناس عليها رجالًا ونساءً.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2017
القاهرة .. تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك غدا الاحد، من خلال تجهيز371 ساحة لصلاة عيد الفطر هذا العام لتهيئة الجو الملائم للمواطنين لاستقبال عيد ...Sat, 24 Jun 2017 16:55:57 GMT
-
"الإندبندنت": تركيا ترفض المطالب «السعودية - الخليجية» من قطر
رفضت تركيا، المطالب الرئيسية التي أصدرتها دول “السعودية والبحرين والإمارات ومصر”؛ من أجل إنهاء الأزمة مع دولة قطر، قائلة إن «أنقرة ليس لديها خطط لإغلاق قاعدتها ...Sat, 24 Jun 2017 11:24:02 GMT
-
تعرف على أسعار دخول حدائق القاهرة في عيد الفطر المبارك
فيما يلى أسعار تذاكر دخول الحدائق الجاهزة لاستقبال المواطنين بمحافظتي الجيزة والقاهرة، تزامنا مع اجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ رسوم الدخول من 2 جنيه حتى 20 جنيه ...Sat, 24 Jun 2017 17:09:48 GMT
-
مجلس العموم البريطاني يتعرض لهجمات الكترونية
تعرض مجلس العموم (البرلمان) البريطاني اليوم /السبت/ لهجمات الكترونية أسفرت عن عدم تمكن النواب من الدخول إلى رسائل البريد الالكتروني الخاصة بهم. وذكرت صحيفة (ذا ...Sat, 24 Jun 2017 16:06:04 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
بسبب البحر المتوسط.. كائنات مهددة بالانقراض
قال باحثون فرنسيون إن درجات حرارة المياه ترتفع في شمال غرب البحر المتوسط بمعدل يفوق المتوسط العالمي بما يهدد بقاء عدد من أنواع الكائنات الحية. ومن خلال قياسات ...Sat, 24 Jun 2017 14:09:09 GMT