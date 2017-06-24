مظاهرة في كوريا الجنوبية ضد نشر منظومة «ثاد» الدفاعية الأمريكية2017-06-24 21:01:55
شارك آلاف الكوريين الجنوبيين اليوم السبت في مسيرة احتجاجية في العاصمة (سول)، طالبوا خلالها بمنع نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطور (ثاد)، وذلك قبل أيام من الاجتماع المقرر بين الرئيس مون جاي-إين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
ونسبت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية إلى محتجين قولهم إن نشر نظام (ثاد) غير ضروري للدفاع عن شبه الجزيرة الكورية ويجب منع نشره.
وقال منظمو المسيرة إن عدد من شاركوا فيها بلغ نحو ثلاثة آلاف شخص.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي ونظيره الأمريكي اجتماع قمة يومي 29 و30 يونيو. ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى مسألة منظومة الدفاع الجوي على ارتفاع عال (ثاد).
وبعد وصوله إلى الرئاسة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، أمر مون بتأجيل نشر المنظومة لحين تنفيذ دراسة تنظر في الاثار البيئية في موقع نشر المنظومة.
ودعا المتظاهرون، الرئيس الكوري الجنوبي إلى مناقشة مسألة نشر هذه المنظومة مع الرئيس الامريكي في اجتماعهما القريب. وطالب المتظاهرون الولايات المتحدة بالتوقف عن المضي قدما في هذا المشروع.
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