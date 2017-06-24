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لماذا يلجأ الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الصغيرة بخصوص المهاجرين؟
الاتحاد الأوروبي ‎

لماذا يلجأ الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الصغيرة بخصوص المهاجرين؟

2017-06-24 21:12:19
كتب - متابعات

أكد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، أن دول الاتحاد الأوروبي تُواجه حاليًا صعوبة في إقناع بعض الدول المَغاربية أو شمال أفريقيا باستقبال اللاجئين المرفوضة طلباتهم، أو ربما إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين.

وتابع في مداخلة هاتفية على شاشة “الغد” الإخبارية، أن الاتحاد الأوروبي يلجأ للاستثمارات الصغيرة لتقليص تدفق المهاجرين الأفارقة، وجذب الاستثمارات في الدول المغاربية وشمال أفريقيا لتقليص أعداد البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية.

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