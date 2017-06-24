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خلال أيام.. عملية حسم معركة الموصل
داعش يحرق غابات الموصل

خلال أيام.. عملية حسم معركة الموصل

2017-06-24 20:53:22
كتب - متابعات

قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد، يحيى رسول، إنه خلال أيام تبدأ عملية الحسم في معركة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا أن داعش فقد تكتيك السيارات المفخخة.
وأكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، خلال لقائه ببرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أنه لم يبق سوى بضع عشرات بعد أن تم قتل المئات الذين تم محاصرتهم في مدينة الموصل القديمة، موضحًا أن معظم ما تبقى هم من الجنسيات الأجنبية.

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