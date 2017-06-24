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صحيفة إماراتية: استنفار أمني في قطر خوفًا من «انقلاب وشيك»
الجيش القطري

صحيفة إماراتية: استنفار أمني في قطر خوفًا من «انقلاب وشيك»

2017-06-24 20:52:34
محيط: أ. ش. أ

كشفت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية، أن هناك حالة استنفار أمنى قصوى بجميع الشوارع والطرق الرئيسية فى العاصمة القطرية قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، وتحركات أمنية مكثفة، مشيرة إلى أن هذا الاستنفار الأمنى يؤكد وجود حالة قلق كبيرة داخل البلاد.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن المصادر أن أمير قطر تميم بن حمد ألغى جميع إجازات الضباط والجنود بالجيش وكافة الأجهزة الأمنية خلال فترة العيد، خوفا من عمليات انقلاب قد تحدث ضده، مشيرة إلى أنه عطل أذونات السفر أيضا فى إطار حالة القلق والترقب الأمنى.

وأضافت المصادر أن نظام الدوحة، يروج شائعات منذ عدة أيام بأن هناك تأهب عسكرى عربى لضرب بلاده عسكريا، وذلك فى محاولة منه لتبرير حالة الاستنفار الأمنى بالبلاد، والتغطية على مخاوفه الحادة من اقتراب نهايته بانقلاب قد يحدث من الداخل والإطاحة به.

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