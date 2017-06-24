بعد إعلان يوم غد أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك، ترصد “محيط” موعد صلاة العيد في بعض الدول العربية.

موعد صلاة العيد في الرياض 5:20 صباحاً

موعد صلاة العيد في جدة 6:00 صباحاً

موعد صلاة العيد في الدمام 5:08 صباحاً

موعد صلاة العيد في بريدة 5:30 صباحاً

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 5:53 صباحاً

موعد صلاة العيد في مكة 5:58 صباحاً

موعد صلاة العيد في ابها 5:54 صباحاً

موعد صلاة العيد في تبوك 5:57 صباحاً

موعد صلاة العيد في قطر (الدوحة) الساعة 5:00 صباحاً

موعد صلاة العيد في الكويت الساعة 5.05 صباحاً

موعد صلاة العيد في دبي الساعة 5.45 صباحاً

موعد صلاة العيد في أبو ظبي الساعة 5.455 صباحاً