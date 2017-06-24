 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 09:54 مساءً
روابط سريعة
ننشر موعد صلاة العيد في الدول العربية
صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات

ننشر موعد صلاة العيد في الدول العربية

2017-06-24 20:50:23
كتب - متابعات

بعد إعلان يوم غد أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك، ترصد “محيط” موعد صلاة العيد في بعض الدول العربية.
موعد صلاة العيد في الرياض 5:20 صباحاً
موعد صلاة العيد في جدة 6:00 صباحاً
موعد صلاة العيد في الدمام 5:08 صباحاً
موعد صلاة العيد في بريدة 5:30 صباحاً
موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 5:53 صباحاً
موعد صلاة العيد في مكة 5:58 صباحاً
موعد صلاة العيد في ابها 5:54 صباحاً
موعد صلاة العيد في تبوك 5:57 صباحاً
موعد صلاة العيد في قطر (الدوحة) الساعة 5:00 صباحاً
موعد صلاة العيد في الكويت الساعة 5.05 صباحاً
موعد صلاة العيد في دبي الساعة 5.45 صباحاً
موعد صلاة العيد في أبو ظبي الساعة 5.455 صباحاً

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3