أكدت حسابات معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظة القاهرة ستكون فى 5:20 صباحا، والجيزة 5:21، والإسكندرية 5:23، وبورسعيد 5:13، والسويس 5:15، والعريش 5:08، وشرم الشيخ 5:13، و الطور 5:15، وسانت كاترين 5:13، وطابا 5:07، و دمنهور 5:21، وطنطا 5:20، و المنصورة 5:17، والزقازيق 5:18، وبنها 5:20، وشبين الكوم 5:20، وكفر الشيخ 5:19.

وستكون صلاة العيد فى الفيوم 5:24، وبنى سويف 5:23، والمنيا 5.27، وأسيوط 5:27، وسوهاج 5:27، وقنا 5:24، وأسوان 5:27، وأبو سمبل 5:36، ومرسى مطروح 5:33،، والغردقة 5:17، والخارجة 5:35، والإسماعيلية 5:15، ودمياط 5:15، والسلوم 5:41، ونويبع 5:09، وحلايب 5:16، وشلاتين 5:19.