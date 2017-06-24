أعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام أن يوم غد الأحد، هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك وأن اليوم السبت، هو آخر أيام شهر رمضان للعام الهجرى 1438

وأوضح مفتى الجمهورية - في بيان، أن اللجان الشرعية والعلمية التابعة لدار الإفتاء استطلعت بعد غروب شمس اليوم هلال شهر شوال للعام الهجرى 1438، وتبين لها بالرؤية الشرعية ثبوت هلال الشهر ليكون غدا أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

وقدم مفتى الجمهورية - بهذه المناسبة - التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى وللأمتين العربية والاسلامية، معربا عن أمله في أن يعيد الله تلك المناسبات بكل خير وأمان على مصر وشعبها.