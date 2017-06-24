 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 08:24 مساءً
روابط سريعة
مفتي الجمهورية: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك
شوقي علام

مفتي الجمهورية: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

2017-06-24 20:23:34
أ ش أ

أعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام أن يوم غد الأحد، هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك وأن اليوم السبت، هو آخر أيام شهر رمضان للعام الهجرى 1438

وأوضح مفتى الجمهورية - في بيان، أن اللجان الشرعية والعلمية التابعة لدار الإفتاء استطلعت بعد غروب شمس اليوم هلال شهر شوال للعام الهجرى 1438، وتبين لها بالرؤية الشرعية ثبوت هلال الشهر ليكون غدا أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

وقدم مفتى الجمهورية - بهذه المناسبة - التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى وللأمتين العربية والاسلامية، معربا عن أمله في أن يعيد الله تلك المناسبات بكل خير وأمان على مصر وشعبها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3