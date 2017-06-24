مفتي الجمهورية: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك2017-06-24 20:23:34
أعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام أن يوم غد الأحد، هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك وأن اليوم السبت، هو آخر أيام شهر رمضان للعام الهجرى 1438
وأوضح مفتى الجمهورية - في بيان، أن اللجان الشرعية والعلمية التابعة لدار الإفتاء استطلعت بعد غروب شمس اليوم هلال شهر شوال للعام الهجرى 1438، وتبين لها بالرؤية الشرعية ثبوت هلال الشهر ليكون غدا أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك.
وقدم مفتى الجمهورية - بهذه المناسبة - التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى وللأمتين العربية والاسلامية، معربا عن أمله في أن يعيد الله تلك المناسبات بكل خير وأمان على مصر وشعبها.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2017
القاهرة .. تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك غدا الاحد، من خلال تجهيز371 ساحة لصلاة عيد الفطر هذا العام لتهيئة الجو الملائم للمواطنين لاستقبال عيد ...Sat, 24 Jun 2017 16:55:57 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
"الإندبندنت": تركيا ترفض المطالب «السعودية - الخليجية» من قطر
رفضت تركيا، المطالب الرئيسية التي أصدرتها دول “السعودية والبحرين والإمارات ومصر”؛ من أجل إنهاء الأزمة مع دولة قطر، قائلة إن «أنقرة ليس لديها خطط لإغلاق قاعدتها ...Sat, 24 Jun 2017 11:24:02 GMT
-
مجلس العموم البريطاني يتعرض لهجمات الكترونية
تعرض مجلس العموم (البرلمان) البريطاني اليوم /السبت/ لهجمات الكترونية أسفرت عن عدم تمكن النواب من الدخول إلى رسائل البريد الالكتروني الخاصة بهم. وذكرت صحيفة (ذا ...Sat, 24 Jun 2017 16:06:04 GMT
-
بسبب البحر المتوسط.. كائنات مهددة بالانقراض
قال باحثون فرنسيون إن درجات حرارة المياه ترتفع في شمال غرب البحر المتوسط بمعدل يفوق المتوسط العالمي بما يهدد بقاء عدد من أنواع الكائنات الحية. ومن خلال قياسات ...Sat, 24 Jun 2017 14:09:09 GMT
-
فيس بوك يطلق مبادرة "شجاعة" لتطويق الإرهاب
أطلق مارد التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مبادرة لمكافحة التطرف، من خلال دعم منظمات تعليمية ومؤسسات أخرى لمواجهة خطاب الكراهية. وتعتزم مبادرة “الشجاعة المدنية” ...Sat, 24 Jun 2017 14:09:09 GMT
-
سفير السعودية لدى القاهرة : التنسيق مع مصر يشهد تنامياً كبيراً
جدد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان ، ...Sat, 24 Jun 2017 14:09:09 GMT
-
طلاب الثانوية بالمحافظات يعربون عن سعادتهم في ختام الامتحانات
أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية اليوم “السبت” ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2016 / 2017 ، حيث أدى طلاب القسمين العلمي والأدبى امتحانى مادتى ...Sat, 24 Jun 2017 14:05:51 GMT