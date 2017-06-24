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شوقي علام: على المسلمين إظهار الفرحة يوم عيد الفطر
المفتي شوقي علام

شوقي علام: على المسلمين إظهار الفرحة يوم عيد الفطر

2017-06-24 20:29:11
كتب - متابعات

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن اليوم هو يوم الجائزة والفرحة الحقيقية، فرسول الله (ص) يقول: “لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ”، وعند انتهاء شهر رمضان يفرح الإنسان لأن ربه وفقه أن أتم هذا الشهر.

وقال في حواره ببرنامج “حوار المفتي” على شاشة “on live”، اليوم السبت، إن المسلمين عليهم أن يظهروا الفرحة في يوم عيد الفطر، بأن يرتدوا أحسن الثياب، ويخرجوا للمساجد رجال وكبار وأطفال ونساء ليصلوا ويرددون تكبيرات العيد، وحتى الحيض يخرجن ليكبرن ويهللن دون أن يصلين؛ لأننا نحتاج في هذا اليوم أن نشكر الله عز وجل ونتحدث بنعمته.

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