أفادت سلافة شحادة مراسلة قناة “الغد” الإخبارية من دمشق، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة على مواقع تابعة للجيش السوري بريف القنيطرة شمال هضبة الجولان المحتلة، أثناء تصدي الجيش السوري لهجوم عنيف قامت به جبهة النصرة في تلك المنطقة.

وأوضحت شحادة خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة “الغد” الإخبارية، أن تدخل الكيان الصهيوني عبر تلك الغارة، جاء ردًا على تكبيد الجيش السوري لجبهة النصرة خسائر في العتاد والذخيرة والآليات، وأوقع عشرات القتلى، مرجحة أن يقوم الكيان الصهيوني بغارة جديدة دفاعا عن النصرة.

