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مفتي القدس: الأحد أول أيام عيد الفطر في فلسطين
الشيخ محمد حسين مفتى القدس

مفتي القدس: الأحد أول أيام عيد الفطر في فلسطين

2017-06-24 19:55:26
أ ش ا

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الأحد، غرة شهر شوال، الأول من أيام عيد الفطر.

وقال المفتي إن الاجتماع الذي عقد بدار الإفتاء في المسجد الأقصى المبارك، بحضور رئيس المجلس الأعلى للإفتاء، وخطباء المسجد الأقصى، ورجال الدين والإصلاح، أقر ثبوت رؤية هلال شهر شوال بالوجه الشرعي، وعليه يكون يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر.

وهنأ المسلمين في كل بقاع المعمورة وشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، والقيادة الفلسطينية، بحلول عيد الفطر، داعيا، الله عز وجل - أن “يتقبل صلاتنا وصيامنا، وأن يعيد هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالتحرر والاستقلال”.

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