

داهمت مباحث التموين بالإسكندرية، اليوم السبت، مخبزا خلال حملة لإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني وحفاظًا على الصحة العامة.

أسفرت الحملة عن ضبط “م.ع.أ.” صاحب مخبز حر “بدون ترخيص” بمنطقة الدخيلة الجبل، دائرة قسم شرطة الدخيلة، بتهمة مزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال تجميع السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وبالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وتم استهداف المخبز وضبط ١٢ جوال دقيق بلدي مدعم، زنة الجوال ٥٠ كيلو، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.