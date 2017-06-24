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خبير استراتيجي: قطر أمامها مدة زمنية لتنفيذ مطالب الخليج وإلا!
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

خبير استراتيجي: قطر أمامها مدة زمنية لتنفيذ مطالب الخليج وإلا!

2017-06-24 19:56:22
كتب - متابعات

أكد الدكتور عامر السيايلة، الخبير الاستراتيجي، أن إمارة قطر لديها مدة زمنية مؤقتة لتنفيذ مطالب السعودية والإمارات لفك الحصار عن الدوحة، في حين تواجه الإمارة القطرية ذلك بالتحايل على فكرة الوساطة الكويتية؛ بغرض اكتساب المزيد من الوقت وتدويل الأزمة وتسويقها للرأي العام العالمي عبر محاولة إدخال لاعبين دوليين.

وقال في مداخلة هاتفية على شاشة “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إن هناك قناعة خليجية بعدم رغبة الدوحة في تلبية المطالب لإنهاء القطيعة الخليجية العربية، وهو ما يحتاج إلى خريطة طريق من الدول المقاطعة للتعامل مع الدوحة في حال استمرارها في سياستها.

ولفت إلى ضرورة الوضع في الاعتبار التماهي القطري حيال أزمة 2014، والتي اتضح تحايلها على الشروط لإنهاء الأزمة الدبلوماسية بسحب سفراء الرياض وأبوظبي حينها، من خلال نكوص الدوحة عن وعودها والتزاماتها.

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