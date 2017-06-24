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الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في السودان ولبنان والعراق
عيد الفطر

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في السودان ولبنان والعراق

2017-06-24 19:49:18
أ ش ا

أعلنت السودان ولبنان والعراق، ثبوت هلال شهر شوال، وأن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك واليوم  السبت هو المتمم لشهر رمضان.

وذكرت قناة (العربية) أن المجمع الفقهي في العراق والوقف السني أعلنا أيضا أن غدا هو أول أيام عيد الفطر.

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