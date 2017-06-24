الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في روسيا

أعلن (مجلس الإفتاء والإدارة الروحية لمسلمي روسيا) أن غدا الأحد أول أيام شهر شوال، ووجه رئيسه الشيخ راوي عين الدين رسالة تهنئة للمسلمين بمناسبة أول أيام عيد الفطر.

وأكد المركز - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم السبت - أن صلاة العيد ستُقام في صباح يوم الـ25 من شهر يونيو عند الساعة السابعة صباحا (بتوقيت موسكو) في جامع موسكو الكبير، الذي سيفتح أبوابه أمام المصلين بداية من الساعة 3:30 صباحا (بتوقيت موسكو).

ونوه المركز إلى أنه سيتم بث تسجيل المراسم الاحتفالية وصلاة العيد في الساعة 09:00 صباحا (بتوقيت موسكو).