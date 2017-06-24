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الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في روسيا
هلال شوال قمر

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في روسيا

2017-06-24 19:43:15
أ ش ا

أعلن (مجلس الإفتاء والإدارة الروحية لمسلمي روسيا) أن غدا  الأحد أول أيام شهر شوال، ووجه رئيسه الشيخ راوي عين الدين رسالة تهنئة للمسلمين بمناسبة أول أيام عيد الفطر.

وأكد المركز - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم السبت - أن صلاة العيد ستُقام في صباح يوم الـ25 من شهر يونيو عند الساعة السابعة صباحا (بتوقيت موسكو) في جامع موسكو الكبير، الذي سيفتح أبوابه أمام المصلين بداية من الساعة 3:30 صباحا (بتوقيت موسكو).

ونوه المركز إلى أنه سيتم بث تسجيل المراسم الاحتفالية وصلاة العيد في الساعة 09:00 صباحا (بتوقيت موسكو).

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