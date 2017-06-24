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روسيا ترسل معدات عسكرية حديثة إلى أذربيجان
معدات عسكرية روسية

روسيا ترسل معدات عسكرية حديثة إلى أذربيجان

2017-06-24 19:32:26
أ ش ا

  أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم السبت أنه تم استلام شحنة من المعدات العسكرية الروسية الحديثة، وفقا للاتفاقية الحكومية بين البلدين، وفي إطار علاقات التعاون التققنية والعسكرية بين روسيا وأذربيجان.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع الأذرية أن دفعات ضخمة من الأسلحة الحديثة وصلت إلى الميناء في باكو، وسيتم إرسالها في “الخطوط الأمامية للمواجهات” في القريب العاجل.

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