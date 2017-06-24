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رسمياً.. هيرفنج لوزانو أفضل لاعب في مباراة المكسيك وروسيا
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رسمياً.. هيرفنج لوزانو أفضل لاعب في مباراة المكسيك وروسيا

2017-06-24 19:33:43

نال اللاعب هيرفنج لوزانو لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده المكسيك أمام روسيا في لقاء الجولة الثالثة من بطولة كأس القارات المقامة على أرض الأخير في الفترة الحالية.

وكان اللاعب لوزانو قد ساهم في فوز منتخب بلاده بهدفين مقابل هدف سجل خلالها الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 52.

وتأهل المكسيك بصحبة البرتغال كثاني المجموعة ليصل لنصف نهائي البطولة.

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