 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 08:33 مساءً
روابط سريعة
رسميا.. رونالدو أفضل لاعب في مباراة البرتغال ونيوزلندا
DDGO2L5XkAAPVTB

رسميا.. رونالدو أفضل لاعب في مباراة البرتغال ونيوزلندا

2017-06-24 19:31:05

نال النجم المخضرم كريستيانو رونالدو لقب أفضل لاعب في مباراة البرتغال ونيوزلندا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس القارات المقامة حالياً في روسيا.

وكان رونالدو قد حقق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما حصل عليها في اللقاءين الماضيين أمام روسيا والمكسيك.

وافتتح كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد التهديف لمنتخب برازيل أوروبا فى الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء.

وكان البرتغال قد حسم فوزه أمام نيوزلندا اليوم برباعية نظيفة، احتل بها المركز الأول وتأهل لنصف نهائي المسابقة.

DDGelwEXsAAGbcq

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3