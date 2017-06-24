نال النجم المخضرم كريستيانو رونالدو لقب أفضل لاعب في مباراة البرتغال ونيوزلندا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس القارات المقامة حالياً في روسيا.

وكان رونالدو قد حقق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما حصل عليها في اللقاءين الماضيين أمام روسيا والمكسيك.

وافتتح كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد التهديف لمنتخب برازيل أوروبا فى الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء.

وكان البرتغال قد حسم فوزه أمام نيوزلندا اليوم برباعية نظيفة، احتل بها المركز الأول وتأهل لنصف نهائي المسابقة.