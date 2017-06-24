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هذا رأي الشرع في رجل يجبر زوجته على النقاب
النقاب

هذا رأي الشرع في رجل يجبر زوجته على النقاب

2017-06-24 19:47:51
كتب - متابعات

أكدت متصلة، أن خطيبها اجبرها على إرتداء النقاب، فهل تأخذ ثواب على إرتداءه؟، وعقب الشيخ إسلام النواوي، أحد علماء الأزهر الشريف، قائلًا: “إنه لايحق له أن يكرهها على النقاب، ولايحق للزواج أن يكره زوجته على النقاب، وإنما من حقه أن يطالبها بإرتداء الحجاب بالإقناع وليس بالإكراه”.

وقال في برنامجه “الموعظة الحسنة” على شاشة “دريم”، اليوم السبت، إنها طالما إرتدت النقاب ستؤجر عليه، من فعل فعل الخير يؤجر عليه، ورسول الله (ص) يقول: “يُثاب المرء رغم أنفه”.

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