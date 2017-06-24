انتشلت السلطات الصينية جثث 15 شخصا توفوا اثر الانهيار الأرضى الكارثى الذي دفن قرية بكامل منازلها وسكانها فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين فى وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وتتواصل جهود رجال الإنقاذ لانتشال جثث الضحايا بالرغم من الأمطار الغزيرة التى تهطل علي المنطقة على أمل العثور اي شخص من نحو 120 شخصا مفقودا مازال حيا تحت الصخور والطين التى غمرت المنطقة بكاملها وجعلتها اثرا بعد عين.

كان الحادث وقع فى حوالى الساعة السادسة صباحا (بتوقيت الصين) عندما اندفعت اكوام هائلة من الحجارة والصخور والطين من احد الجبال فى المنطقة لتدفن تحتها 62 منزلا، وافادت وسائل الاعلام الصينية ان تلك الكارثة الطبيعية ناجمة عن الامطار الغزيرة التى اجتاحت مناطق كثيرة من الصين فى الايام الاخيرة.

ووفقا لوكالة انباء شينخوا الصينية الرسمية تسبب الانهيار الارضى في سد جزء من مجرى احد الانهار ودفن 1600 متر من الطريق بالمنطقة.

وتشير الوكالة فى تقريرها الى ان القرية دفنت تحت 18 مليون مكعب من الاحجار والطين.

ويشارك حاليا أكثر من الفين من عمال الانقاذ مجهزين بالاجهزة اللازمة ويحملون معهم حفارات واجهزة للكشف عن الحياة في البحث عن الناجين.

ونقل الاعلام الصينى عن خبراء جيولوجيين موجودين بموقع الكارثة قولهم ان فرصة البقاء على قيد الحياة بالنسبة لمن دفنوا تحت كل هذه الانقاض تكاد تكون معدومة.

وحتى الان لم يتم انقاذ سوى ثلاثة اشخاص من اسرة واحدة،وهم رجل وزوجته وطفل رضيع لا يتعدى عمره شهر واحد، بعد خمس ساعات من وقوع الانهيار الارضى، حيث نقلوا الى احد المستشفيات لتلقى العناية اللازمة. وتقول التقارير ان حالتهم ليست خطيرة وان هناك طفل اخر من أفراد الأسرة مازال مدفونا.

وقد تم اجلاء اكثر من 110 من القرويين الذين يعيشون فى مكان قريب من موقع المأساة الى عدد من المدارس بالبلدة القريبة من القرية مساء اليوم، خشية ان تتسبب الامطار فى كوارث اخرى جديدة فى نفس المكان.

وكانت السلطات المعنية فعلت أعلى مستوى لالية الاستجابة للاغاثة من الكوارث فور وقوع الانهيار وامر الرئيس الصينى شى جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ببذل كل الجهود الممكنة للمساعدة فى عمليات الانقاذ.