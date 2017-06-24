قدم متصل يدعى نور، من القاهرة، سؤال عن سبب تسمية الـ 6 أيام الأولى من شوال باسم “الستة البيض”.

ورد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج “أسأل أزهري” على شاشة “ltc”، اليوم السبت، أن تسمية هذه الأيام بالستة البيض خطأ؛ لأن الأيام البيض هما أيام 13، 14، 15 من الأشهر القمرية، لبياض النهار بالشمس، والليل بأنوار القمر.

وتابع، أن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام شهر رمضان يعادل في الأجر صيام 10 أشهر، وصيام 6 أيام من شوال يعادل 60 يوم أي شهرين، ولذا من صام رمضان وأتبعه بـ 6 أيام من شوال كأنما صام الدهر كله.