حقق المنتخب المكسيكى فوزا هاما على نظيره الروسى 2 / 1 ، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب ” کازان أرينا” فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس القارات 2017 المقامة حاليا على الأراضى الروسية، ليتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائى.

سجل للمكسيك كل من نيستور أراوخو و هيرفينج لوزانو فى الدقائق 30 و52 ، وذلك بعد أن سجل ألكسندر ساميدوف هدف روسيا الأول بالدقيقة 25 .

وبهذه النتيجة يصل للمنتخب المكسيكي للنقطة 7 ليتأهل للدور نصف النهائى بعد احتلاله وصافة المجموعة خلف البرتغال الذى تصدر بفارق الأهداف، بينما ودع منتخب روسيا البطولة بعد توقف رصيده عند 3 نقاط.