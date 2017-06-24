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روسيا تودع القارات والمكسيك تلحق بالبرتغال في نصف النهائي
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روسيا تودع القارات والمكسيك تلحق بالبرتغال في نصف النهائي

2017-06-24 19:08:52

حقق المنتخب المكسيكى فوزا هاما على نظيره الروسى 2 / 1 ، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب ” کازان أرينا”  فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس القارات 2017 المقامة حاليا على الأراضى الروسية، ليتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائى.

سجل للمكسيك كل من نيستور أراوخو و هيرفينج لوزانو فى الدقائق 30 و52 ،  وذلك بعد أن سجل ألكسندر ساميدوف هدف روسيا الأول بالدقيقة 25 .

وبهذه النتيجة يصل للمنتخب المكسيكي للنقطة 7 ليتأهل للدور نصف النهائى بعد احتلاله وصافة المجموعة خلف البرتغال الذى تصدر بفارق الأهداف، بينما ودع منتخب روسيا البطولة بعد توقف رصيده عند 3 نقاط.

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