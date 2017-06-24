البرتغال تسحق نيوزلندا وتتأهل لنصف نهائي كأس القارات2017-06-24 19:08:46
حقق منتخب البرتغال فوزا سهلا على منافسه منتخب نيوزيلندا بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم السبت على ملعب “كريستوفسكى” ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بكأس القارات التى تستضيفها روسيا.
افتتح كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد التهديف لمنتخب برازيل أوروبا فى الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء، ثم أضاف بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتى الجديد الهدف الثانى بالدقيقة 38 لينتهى الشوط الاول بتقدم البرتغال 2 – 0.
واستمر تفوق المنتخب البرتغالى بالشوط الثانى وأضاع لاعبيه أكثر من فرصة خطيرة حتى نجح اندريه سيلفا مهاجم ميلان الإيطالى الجديد من إضافة الهدف الثالث فى الدقيقة 80، واختتم أهداف البرتغال بالهدف الرابع بالدقيقة 90 من زمن المباراة.
بتلك النتيجة تصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالتساوى مع المنتخب المكسيكى الذى تغلب على روسيا 2 – 1 بفارق الأهداف.
بذلك ينتظر المنتخب البرتغالى ثانى المجموعة الثانية فى أولى لقاءات نصف نهائي البطولة يوم الاربعاء المقبل فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2017
القاهرة .. تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك غدا الاحد، من خلال تجهيز371 ساحة لصلاة عيد الفطر هذا العام لتهيئة الجو الملائم للمواطنين لاستقبال عيد ...Sat, 24 Jun 2017 16:55:57 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
"الإندبندنت": تركيا ترفض المطالب «السعودية - الخليجية» من قطر
رفضت تركيا، المطالب الرئيسية التي أصدرتها دول “السعودية والبحرين والإمارات ومصر”؛ من أجل إنهاء الأزمة مع دولة قطر، قائلة إن «أنقرة ليس لديها خطط لإغلاق قاعدتها ...Sat, 24 Jun 2017 11:24:02 GMT
-
مجلس العموم البريطاني يتعرض لهجمات الكترونية
تعرض مجلس العموم (البرلمان) البريطاني اليوم /السبت/ لهجمات الكترونية أسفرت عن عدم تمكن النواب من الدخول إلى رسائل البريد الالكتروني الخاصة بهم. وذكرت صحيفة (ذا ...Sat, 24 Jun 2017 16:06:04 GMT
-
بسبب البحر المتوسط.. كائنات مهددة بالانقراض
قال باحثون فرنسيون إن درجات حرارة المياه ترتفع في شمال غرب البحر المتوسط بمعدل يفوق المتوسط العالمي بما يهدد بقاء عدد من أنواع الكائنات الحية. ومن خلال قياسات ...Sat, 24 Jun 2017 14:09:09 GMT
-
فيس بوك يطلق مبادرة "شجاعة" لتطويق الإرهاب
أطلق مارد التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مبادرة لمكافحة التطرف، من خلال دعم منظمات تعليمية ومؤسسات أخرى لمواجهة خطاب الكراهية. وتعتزم مبادرة “الشجاعة المدنية” ...Sat, 24 Jun 2017 14:09:09 GMT
-
سفير السعودية لدى القاهرة : التنسيق مع مصر يشهد تنامياً كبيراً
جدد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان ، ...Sat, 24 Jun 2017 14:09:09 GMT
-
طلاب الثانوية بالمحافظات يعربون عن سعادتهم في ختام الامتحانات
أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية اليوم “السبت” ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2016 / 2017 ، حيث أدى طلاب القسمين العلمي والأدبى امتحانى مادتى ...Sat, 24 Jun 2017 14:05:51 GMT