حقق منتخب البرتغال فوزا سهلا على منافسه منتخب نيوزيلندا بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم السبت على ملعب “كريستوفسكى” ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بكأس القارات التى تستضيفها روسيا.

افتتح كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد التهديف لمنتخب برازيل أوروبا فى الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء، ثم أضاف بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتى الجديد الهدف الثانى بالدقيقة 38 لينتهى الشوط الاول بتقدم البرتغال 2 – 0.

واستمر تفوق المنتخب البرتغالى بالشوط الثانى وأضاع لاعبيه أكثر من فرصة خطيرة حتى نجح اندريه سيلفا مهاجم ميلان الإيطالى الجديد من إضافة الهدف الثالث فى الدقيقة 80، واختتم أهداف البرتغال بالهدف الرابع بالدقيقة 90 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة تصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالتساوى مع المنتخب المكسيكى الذى تغلب على روسيا 2 – 1 بفارق الأهداف.

بذلك ينتظر المنتخب البرتغالى ثانى المجموعة الثانية فى أولى لقاءات نصف نهائي البطولة يوم الاربعاء المقبل فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.