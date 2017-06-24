 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 08:23 مساءً
روابط سريعة
نشأت الديهي: صراع إيراني- تركي على الكعكة القطرية
نشأت الديهي

نشأت الديهي: صراع إيراني- تركي على الكعكة القطرية

2017-06-24 19:50:06

قال الإعلامي نشأت الديهي: إن الاحتلال التركي لقطر واقع لا مفر منه، لافتًا إلى أن مخالب تركيا الآن تنهش في عرض قطر، كما أن إيران أيضًا تتسابق مع تركيا على أن تدخل وتتسلل للأراضي القطرية، والفترة المقبلة سنشهد صراع إيراني تركي على الكعكة القطرية.

وأضاف «الديهي» خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TEN، أن المواطن القطري أصبح مغلوبًا على أمره وقلقًا على مستقبله، مشيرًا إلى أن المواطن القطري ضحية عقول الإرهابيين تميم ووالده.

وأكد أن كل ما يفكر به الآن الأمير القطري هو التحدي، موضحًا أن الإمارات والسعودية والكويت ومصر لم تحاصر قطر أبدًا، بل قطعوا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، وإذا تم حصار دولة قطر فستنتهي قطر ولن نجدها بعد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3