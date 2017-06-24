قال الإعلامي نشأت الديهي: إن الاحتلال التركي لقطر واقع لا مفر منه، لافتًا إلى أن مخالب تركيا الآن تنهش في عرض قطر، كما أن إيران أيضًا تتسابق مع تركيا على أن تدخل وتتسلل للأراضي القطرية، والفترة المقبلة سنشهد صراع إيراني تركي على الكعكة القطرية.

وأضاف «الديهي» خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TEN، أن المواطن القطري أصبح مغلوبًا على أمره وقلقًا على مستقبله، مشيرًا إلى أن المواطن القطري ضحية عقول الإرهابيين تميم ووالده.

وأكد أن كل ما يفكر به الآن الأمير القطري هو التحدي، موضحًا أن الإمارات والسعودية والكويت ومصر لم تحاصر قطر أبدًا، بل قطعوا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، وإذا تم حصار دولة قطر فستنتهي قطر ولن نجدها بعد.