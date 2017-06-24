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عمان تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر.. والسعودية والإمارات وقطر الأحد
هلال شوال قمر

عمان تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر.. والسعودية والإمارات وقطر الأحد

2017-06-24 18:51:01
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت قناة (سكاي نيوز بالعربية)، مساء اليوم السبت، أن رؤية هلال شهر شوال ثبت في الإمارات والسعودية.

وفي قطر، قالت قناة الجزيرة القطرية، إن دار الافتاء أعلن أن يوم الأحد أول أيام عيد الفطر الفطر المبارك، بعد أن تمكنت من رؤية هلال شوال اليوم السبت.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة (العربية) الإخبارية أنه تعذر رؤية الهلال في سلطنة عمان، والاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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