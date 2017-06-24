القاهرة .. تستقبل مصر والأمة العربية والإسلامية غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك .

القاهرة .. تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك غدا الاحد، من خلال تجهيز371 ساحة لصلاة عيد الفطر هذا العام لتهيئة الجو الملائم للمواطنين لاستقبال عيد الفطر المبارك.

القاهرة .. يفتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة غدا الأحد حديقة الأسرة بعد تطويرها خلف موقف السوبر جيت بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة.

القاهرة .. تكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة من إجراءاتها لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة على الطرق والمحاور ومناطق كورنيش النيل، فضلا عن دعم الخدمات المرورية المزودة بالأوناش لتغطية جميع شوارع القاهرة وتقليل حوادث الطرق.

الجيزة .. تستعد محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة، لتهيئة الجو الملائم للمواطنين لاستقبال عيد الفطر المبارك .

الإسكندرية.. ترفع محافظة الاسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال العيد، من خلال الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدى الـ٢٤ ساعة

القاهرة .. تكثف شرطة النقل والمواصلات من استنفارها الأمني بمحطات القطارات بدء من أول أيام عيد الفطر المبارك.

القاهرة .. تبدأ غدا الأحد الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الإيوائية لدور الأيتام، والتي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة الترفيهية، والرحلات، والحفلات، وهدايا خاصة للأيتام، للبدء بها أول يوم عيد الفطر المبارك، وذلك لرسم الفرحة على وجوه الأطفال .

القاهرة .. يستقبل مطار القاهرة الدولي بدء من غدا الأحد الآف المعتمرين ، حيث تشهد حركة السفر والوصول كثافة في التشغيل نظرًا لعودة المعتمرين، إضافة إلى عودة العاملين بالخارج وخاصة دول الخليج لقضاء عطلة إجازة عيد الفطر.

القاهرة .. تستمر وزارة الأوقاف في العمل غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك بكل المحافظات حيث منعت منح إجازات تحت أي مسمى لحين الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك.

الأقصر .. ترفع مديرية الطب البيطري بالأقصر درجة الاستعداد القصوى بالمديرية ووقف الراحات لجميع أطباء المجازر، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك غدا الأحد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى ممثلة في الصحة، والتموين.

الغردقة .. تزيد محافظة البحر الأحمر عدد الرادارات من أول طريق الزغفرانة وحتى مدينة الغردقة وزيادة عدد أفراد الأمن أمام الكاميرات لتكون حركة الشوارع بمدينة الغردقة تحت السيطرة والمراقبة بدء من اول ايام عيد الفطر المبارك.

الغردقة .. توفر محافظة البحر الأحمر سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة وساحات الصلاة للتعامل مع أي حالات طارئة، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

بنها .. ترفع مستشفيات محافظة القليوبية حالة الطوارىء بدء من غد الأحد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

مرس مطروح .. تفتح محافظة مرس مطروح غدا الاحد اول ايام عيد الفطر المبارك جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان للمصطافين وزائري المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مرس مطروح .. ترفع محافظة مرس مطروح غدا الاحد حالة الاستعداد القصوي بمستشفيات المحافظة ونقاط الإسعاف على طول الطريق الساحلي من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية والأمصال بمستشفيات مدن المحافظة الثمانية استعدادا لاستقبال أى حالات طارئة.

سوهاج .. تخصص مديرية الأوقاف فى سوهاج، 182 ساحة لأداء صلاة العيد، بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

الخارجة .. ترفع محافظة الوادي الجديد حالة الاستعداد بجميع مرافق المحافظة والتأكد من جاهزية جميع المرافق الخدمية من خلال جاهزية جميع المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير جميع المستلزمات الطبية لاستقبال أى حالات طارئة أو مفاجئة خلال العيد، وإلغاء جميع إجازات الممرضين والأطباء خلال فترة العيد.

أسوان.. ترفع محافظة أسوان حالة الطوارئ بمختلف الإدارات والمديريات والمواقع الخدمية من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لتوفير الخدمات وانتظام سير العمل طوال أيام العيد.

كفر الشيخ .. يستعد مصيف بلطيم برفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال الزائرين الذين من المتوقع أن يصلوا إلى نحو مليونى زائر خلال عيد الفطر المبارك.

شبين الكوم .. ترفع محافظة المنوفية حالة الطوارىء لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال خطة تنفذها مديريات التموين والصحة والأوقاف والأمن والشباب والرياضة والطب البيطري والزراعة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن .