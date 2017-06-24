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القبض على 7 أشخاص حاولوا اختراق الحدود البحرية لتونس
الجيش التونسي

القبض على 7 أشخاص حاولوا اختراق الحدود البحرية لتونس

2017-06-24 18:35:43
أ ش ا

تمكنت وحدات الحرس البحري التونسية، التابعة لمركز كاب زبيب من معتمدية رأس الجبل، من إحباط عملية اختراق للحدود البحرية التونسية باتجاه السواحل الايطالية، من قبل 7 شباب تتراوح اعمارهم (بين 17 و35 سنة).

وأوضحت مصادر أمنية - في تصريح صحفي اليوم - أن “دورية أمنية قامت بمداهمة هؤلاء الشباب أثناء انطلاقهم من الساحل الصخري للمنطقة المعروفة باسم (الجوابي) بكاب زبيب من عمادة الماتلين، وتولت إلقاء القبض عليهم، وحجز قارب بطول 7 أمتار ومحركين اثنين، وكمية من المحروقات، الى جانب حجز 3 شاحنات وسيارة خفية”.

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