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بريطانيا تخلي 5 أبراج سكنية في لندن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة
برج جرينفل

بريطانيا تخلي 5 أبراج سكنية في لندن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

2017-06-24 18:33:42
أ ش ا

أخلت السلطات البريطانية خمسة أبراج سكنية في العاصمة لندن؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ولتجنب تكرار حدوث حريق مثل الذي وقع ببرج “جرينفل” وأودى بحياة عشرات الأشخاص.

وذكرت صحيفة “ذا جارديان”، اليوم السبت، أنه تم الليلة الماضية إجلاء فوري لمئات من السكان من الأبراج التي تقع في منطقة “سويس كوتيدج” بشمال لندن، ويعتبر هذا القرار الفوري والطارئ هو الأول من نوعه منذ وقوع حريق برج “جرينفل”، حيث تم إجراء اختبارات تتعلق بالسلامة كشفت عن وجود مخاطر ومشاكل بالأبراج السكنية مثل التي كانت في البرج الذي اشتعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلدية لندن أوضحت أن هذه الأبراج مغطاة بكساء خارجي من نفس النوعية التي كانت مستخدمة في برج جرينفل، وتشتبه السلطات في أن الكساء المؤلف من طبقتين من الألومينيوم بينهما مادة البوليثيلين هو ما أدى إلى انتشار سريع للنار في المبنى بأكمله.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أمس الجمعة أن الحريق الضخم الذي التهم برج “جرينفل” غرب العاصمة، لم يكن متعمدا.

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