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تونس تدين المخطط الإرهابي لاستهداف الحرم المكي
المبنى الذي كان الانتحاري يتحصن به في مكة ـ الداخلية ـ الحرم المكي

تونس تدين المخطط الإرهابي لاستهداف الحرم المكي

2017-06-24 18:31:12
أ ش ا

أعربت تونس اليوم عن إدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي الغادر الذي استهدف الحرم المكي الشريف ، وتسبب إحباطه في إصابة عدد من رجال الأمن والمواطنين.

وقالت وزارة الشئون الخارجية التونسية - في بيان اليوم السبت - “إن تونس ترفض كل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تتنافى وكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية”.

واعتبرت هذا الفعل الإجرامي اعتداء سافر على أمن المملكة واستقرارها وعلى حرمة المقدسات الإسلامية وعلى مشاعر ملايين المسلمين في شهر رمضان المعظم.

كما جددت تونس دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود ودعم التنسيق للتصدي لهذه الظاهرة المقيتة التي تستهدف أمن الدول ومقدرات الشعوب، وباتت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والسلم الدوليين.

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